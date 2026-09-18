Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Freitagabend mit Verlusten

Die Ford Motor-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 13,10 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'633 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Ford Motor-Aktie bei 12,95 USD. Bei 13,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Ford Motor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'681'350 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,78 USD) erklomm das Papier am 30.05.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,12 USD. Abschläge von 15,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,600 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2025. Ford Motor veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Ford Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,01 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48.30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 50.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Ford Motor-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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