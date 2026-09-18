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18.09.2026 16:29:00

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Nachmittag leichter

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Nachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 13,30 USD ab.

Ford Motor
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Der Ford Motor-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 13,30 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'622 Punkten notiert. Die Ford Motor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,29 USD ab. Bei 13,60 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 3'498'807 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,78 USD) erklomm das Papier am 30.05.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,70 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 11,12 USD. Abschläge von 16,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Ford Motor-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,600 USD ausgeschüttet werden. Ford Motor liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Ford Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,01 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,76 Prozent auf 48.30 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 50.18 Mrd. USD gelegen.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,85 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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