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18.08.2026 20:27:13

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Dienstagabend leichter

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Dienstagabend leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Ford Motor. Zuletzt fiel die Ford Motor-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 13,90 USD ab.

Ford Motor
11.42 CHF -0.44%
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 13,90 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'701 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Ford Motor-Aktie bei 13,87 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,04 USD. Von der Ford Motor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'723'451 Stück gehandelt.

Am 30.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 21,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,12 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,600 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ford Motor 0,750 USD aus. Am 28.07.2026 legte Ford Motor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,33 USD gegenüber -0,01 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,76 Prozent auf 48.30 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Ford Motor-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,85 USD je Ford Motor-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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