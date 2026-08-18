Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 13,99 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'710 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Ford Motor-Aktie bis auf 13,91 USD. Bei 14,04 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Ford Motor-Aktie belief sich zuletzt auf 913'599 Aktien.

Am 30.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD. Mit einem Zuwachs von 27,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,12 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,55 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,600 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ford Motor 0,750 USD aus. Am 28.07.2026 äusserte sich Ford Motor zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48.30 Mrd. USD im Vergleich zu 50.18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,85 USD je Ford Motor-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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