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17.11.2026 20:27:13
Ford Motor Aktie News: Ford Motor fällt am Abend
Die Aktie von Ford Motor gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Ford Motor-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 11,38 USD abwärts.
Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 11,38 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'328 Punkten steht. Der Kurs der Ford Motor-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,35 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,55 USD. Bisher wurden via New York 2'347'522 Ford Motor-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2026 bei 17,78 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 11,12 USD. Mit einem Kursverlust von 2,29 Prozent würde die Ford Motor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,599 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2025. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 49.53 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ford Motor 50.53 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Ford Motor dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Ford Motor im Jahr 2026 1,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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