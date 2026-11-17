Die Ford Motor-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 11,52 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'384 Punkten realisiert. Die Ford Motor-Aktie sank bis auf 11,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,55 USD. Bisher wurden heute 650'667 Ford Motor-Aktien gehandelt.

Am 30.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 54,36 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 11,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 3,47 Prozent Luft nach unten.

Für Ford Motor-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,599 USD ausgeschüttet werden. Ford Motor liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,60 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -1,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 49.53 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 50.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Ford Motor am 04.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,88 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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