|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 16:29:00
Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Ford Motor gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 11,52 USD.
Die Ford Motor-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 11,52 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'384 Punkten realisiert. Die Ford Motor-Aktie sank bis auf 11,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,55 USD. Bisher wurden heute 650'667 Ford Motor-Aktien gehandelt.
Am 30.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 54,36 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 11,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 3,47 Prozent Luft nach unten.
Für Ford Motor-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,599 USD ausgeschüttet werden. Ford Motor liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,60 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -1,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 49.53 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 50.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Ford Motor am 04.02.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,88 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie
S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ford Motor von vor einem Jahr bedeutet
S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren verdient
S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ford Motor Co.
|
17.11.26
|Ford Motor Aktie News: Ford Motor fällt am Abend (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
02.11.26
|S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Ford-Aktie höher: Autobauer sieht wachsende Belastung durch teurere Rohstoffe (AWP)
|
27.10.26
|Ausblick: Ford Motor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.10.26
|S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
19.10.26
|S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Ford Motor Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI mit leichten Gewinnen -- DAX beendet Korrekturphase vorerst -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls leichte Gewinne zu sehen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.