Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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17.09.2026 20:27:13
Ford Motor Aktie News: Ford Motor reagiert am Abend positiv
Die Aktie von Ford Motor gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Ford Motor zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,0 Prozent auf 13,76 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 13,76 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'637 Punkten steht. Die Ford Motor-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,82 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,61 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'978'323 Ford Motor-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2026 bei 17,78 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,23 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,12 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,19 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,600 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ford Motor am 28.07.2026. Ford Motor vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Ford Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48.30 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,85 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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