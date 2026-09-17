Ford Motor Aktie News: Ford Motor reagiert am Abend positiv

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 13,76 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'637 Punkten steht. Die Ford Motor-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,82 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,61 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'978'323 Ford Motor-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2026 bei 17,78 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,23 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,12 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,19 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,600 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ford Motor am 28.07.2026. Ford Motor vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Ford Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48.30 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,85 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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