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17.09.2026 16:29:00

Ford Motor Aktie News: Anleger schicken Ford Motor am Nachmittag ins Plus

Ford Motor Aktie News: Anleger schicken Ford Motor am Nachmittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Im New York-Handel gewannen die Ford Motor-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Ford Motor
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Um 16:28 Uhr stieg die Ford Motor-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 13,76 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'631 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 13,82 USD erreichte die Ford Motor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 13,61 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1'085'222 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,78 USD. Dieser Kurs wurde am 30.05.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,23 Prozent hinzugewinnen. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 19,19 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,750 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,600 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 28.07.2026 vor. Das EPS lag bei -0,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,01 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,76 Prozent auf 48.30 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Ford Motor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,85 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: suriya silsaksom / Shutterstock.com
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