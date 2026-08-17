Ford Motor Aktie News: Ford Motor gibt am Abend ab

Die Ford Motor-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 14,14 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'757 Punkten liegt. Der Kurs der Ford Motor-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,05 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,23 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2'082'482 Ford Motor-Aktien.

Am 30.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 17,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,75 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,12 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Ford Motor seine Aktionäre 2025 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,600 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 28.07.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,33 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,01 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 48.30 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Ford Motor veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ford Motor-Aktie in Höhe von 1,85 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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