Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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17.08.2026 16:29:00
Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Nachmittag mit Einbussen
Die Aktie von Ford Motor gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ford Motor-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 14,17 USD nach.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 14,17 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'772 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Ford Motor-Aktie bei 14,05 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,23 USD. Bisher wurden heute 796'452 Ford Motor-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2026 bei 17,78 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Kursplus von 25,49 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 11,12 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Verlust von 21,53 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,600 USD. Am 28.07.2026 hat Ford Motor die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Ford Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,01 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,76 Prozent zurück. Hier wurden 48.30 Mrd. USD gegenüber 50.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,85 USD je Ford Motor-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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