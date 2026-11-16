Um 20:26 Uhr rutschte die Ford Motor-Aktie in der New York-Sitzung um 2,8 Prozent auf 11,57 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'422 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Ford Motor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,56 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,89 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 2'404'228 Stück.

Am 30.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 34,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,12 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 3,89 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,599 USD belaufen. Am 28.10.2026 lud Ford Motor zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 USD, nach 0,60 USD im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 49.53 Mrd. USD, gegenüber 50.53 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -1,99 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2027 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor im Jahr 2026 1,88 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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