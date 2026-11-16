Ford Motor Aktie News: Ford Motor verliert am Nachmittag

Die Ford Motor-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 11,78 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'455 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Ford Motor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,77 USD aus. Bei 11,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 647'068 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Bei 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,89 Prozent. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,12 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie.

Zuletzt erhielten Ford Motor-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,599 USD aus. Am 28.10.2026 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -1,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 50.53 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 49.53 Mrd. USD.

Die Ford Motor-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.02.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,88 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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