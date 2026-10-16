Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Freitagabend höher

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 12,50 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'649 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Ford Motor-Aktie bis auf 12,78 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3'602'303 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2026 markierte das Papier bei 17,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 42,26 Prozent Plus fehlen der Ford Motor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,750 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,600 USD aus. Ford Motor liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,01 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 48.30 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 27.10.2027 wird Ford Motor schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Ford Motor-Gewinn in Höhe von 1,86 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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