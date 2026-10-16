Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.10.2026 20:27:13
Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Freitagabend höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ford Motor. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 12,50 USD zu.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 12,50 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'649 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Ford Motor-Aktie bis auf 12,78 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3'602'303 Ford Motor-Aktien umgesetzt.
Am 30.05.2026 markierte das Papier bei 17,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 42,26 Prozent Plus fehlen der Ford Motor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 0,750 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,600 USD aus. Ford Motor liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,01 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 48.30 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 27.10.2027 wird Ford Motor schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Ford Motor-Gewinn in Höhe von 1,86 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie
Erste Schätzungen: Ford Motor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor 5 Jahren gekostet
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ford Motor Co.
|
16.10.26
|Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Freitagabend höher (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Ford Motor Aktie News: Ford Motor gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Handel in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Ford Motor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.10.26
|S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
05.10.26
|S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
28.09.26
|S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Ford Motor Co.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Ford Motor am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.