Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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16.10.2026 16:29:00
Ford Motor Aktie News: Ford Motor gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt
Die Aktie von Ford Motor gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 12,65 USD.
Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 12,65 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'734 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Ford Motor-Aktie bei 12,71 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'719'565 Ford Motor-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2026 bei 17,78 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 40,57 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,12 USD ab. Abschläge von 12,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,600 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2025. Ford Motor veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,01 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 50.18 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48.30 Mrd. USD.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ford Motor-Aktie in Höhe von 1,86 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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