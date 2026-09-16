Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend mit stabiler Tendenz

Die Ford Motor-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 13,51 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'607 Punkten notiert. Die Ford Motor-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,57 USD aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Ford Motor-Aktie bis auf 13,31 USD. Bei 13,51 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'656'987 Ford Motor-Aktien.

Bei 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 31,57 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,12 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 21,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,750 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,600 USD. Am 28.07.2026 äusserte sich Ford Motor zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Ford Motor vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,76 Prozent auf 48.30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 50.18 Mrd. USD umgesetzt.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Ford Motor veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Ford Motor-Gewinn in Höhe von 1,85 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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