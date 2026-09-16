Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Der Ford Motor-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 13,36 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'600 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Ford Motor-Aktie bis auf 13,31 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 13,51 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 566'294 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 33,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,12 USD am 31.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,77 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,750 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,600 USD. Am 28.07.2026 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,33 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48.30 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,85 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor 3 Jahren abgeworfen