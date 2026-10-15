Ford Motor Aktie News: Ford Motor gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Die Ford Motor-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 12,15 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'702 Punkten liegt. Bei 12,18 USD erreichte die Ford Motor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 704'855 Ford Motor-Aktien.

Am 30.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,28 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 11,12 USD. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 9,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,600 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ford Motor 0,750 USD aus. Ford Motor liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Ford Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,01 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48.30 Mrd. USD im Vergleich zu 50.18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

In der Ford Motor-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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