Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
15.09.2026 20:27:13
Ford Motor Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Ford Motor
Die Aktie von Ford Motor gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Ford Motor-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 13,61 USD abwärts.
Die Ford Motor-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,8 Prozent auf 13,61 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'586 Punkten steht. In der Spitze fiel die Ford Motor-Aktie bis auf 13,50 USD. Mit einem Wert von 13,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'564'116 Ford Motor-Aktien den Besitzer.
Bei 17,78 USD markierte der Titel am 30.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 30,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 11,12 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,33 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,600 USD. Ford Motor veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 48.30 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50.18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,85 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie
S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren abgeworfen
S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 5 Jahren eingebracht
S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor 3 Jahren abgeworfen
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ford Motor Co.
|
20:27
|Ford Motor Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Ford Motor (finanzen.ch)
|
16:29
|Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
07.09.26
|S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.08.26
|S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Zollstreit droht zu eskalieren: Kanada legt sich mit Trump an (AWP)
|
24.08.26
|Autos, Lkw, Stahl: Trump droht Kanada mit 50-Prozent-Zoll (AWP)