Ford Motor Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Ford Motor

Die Ford Motor-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,8 Prozent auf 13,61 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'586 Punkten steht. In der Spitze fiel die Ford Motor-Aktie bis auf 13,50 USD. Mit einem Wert von 13,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'564'116 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Bei 17,78 USD markierte der Titel am 30.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 30,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 11,12 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,33 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,600 USD. Ford Motor veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 48.30 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50.18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,85 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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