Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Nachmittag mit Kursverlusten

Die Ford Motor-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 13,69 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'586 Punkten liegt. Die Ford Motor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,67 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,88 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 506'018 Stück.

Am 30.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Kursplus von 29,89 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,12 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Verlust von 18,78 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,750 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,600 USD je Ford Motor-Aktie. Am 28.07.2026 hat Ford Motor die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,33 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,01 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 48.30 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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