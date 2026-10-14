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14.10.2026 20:27:13

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Mittwochabend mit Kursabschlägen

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Mittwochabend mit Kursabschlägen

Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Ford Motor gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 11,90 USD abwärts.

Ford Motor
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Die Ford Motor-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 11,90 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'705 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Ford Motor-Aktie bis auf 11,89 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,00 USD. Zuletzt wurden via New York 1'491'516 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.05.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 49,37 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,12 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 6,60 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Ford Motor-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,750 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,600 USD aus. Am 28.07.2026 hat Ford Motor die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,01 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Ford Motor 48.30 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 50.18 Mrd. USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,87 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Darren Brode / Shutterstock.com
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