Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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14.09.2026 20:27:13
Ford Motor Aktie News: Ford Motor verbilligt sich am Abend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 13,86 USD.
Die Ford Motor-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 13,86 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'634 Punkten liegt. Die Ford Motor-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,75 USD nach. Mit einem Wert von 13,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Ford Motor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'613'899 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2026 bei 17,78 USD. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 28,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 11,12 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,600 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ford Motor am 28.07.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,01 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48.30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 50.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Ford Motor am 28.10.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,85 USD je Ford Motor-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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