Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Ford Motor-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 13,79 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'596 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Ford Motor-Aktie bis auf 13,79 USD ein. Mit einem Wert von 13,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 546'828 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,94 Prozent hinzugewinnen. Bei 11,12 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Ford Motor seine Aktionäre 2025 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,600 USD je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 lud Ford Motor zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,33 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 50.18 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48.30 Mrd. USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Ford Motor am 28.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Ford Motor-Gewinn in Höhe von 1,85 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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