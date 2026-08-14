Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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14.08.2026 20:27:13
Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ford Motor. Im New York-Handel gewannen die Ford Motor-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.
Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 14,25 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'784 Punkten notiert. Bei 14,25 USD erreichte die Ford Motor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 13,99 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2'138'842 Ford Motor-Aktien.
Am 30.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD. 24,74 Prozent Plus fehlen der Ford Motor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,12 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ford Motor-Aktie 28,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,600 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2025. Ford Motor veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor -0,01 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 48.30 Mrd. USD, gegenüber 50.18 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,76 Prozent präsentiert.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Ford Motor am 28.10.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,85 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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