Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 -0.6%  SPI 20’311 -0.5%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’440 0.5%  Euro 0.9410 0.3%  EStoxx50 6’540 -0.1%  Gold 4’376 0.6%  Bitcoin 51’107 -0.9%  Dollar 0.8133 -0.1%  Öl 88.7 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Sommer-Streik trifft easyJet-Aktie: Fluggesellschaft streicht rund hundert Flüge ab Frankreich
Sandisk-Aktie nach Rekordrally: Spekulationen über bevorstehenden Aktiensplit
Tesla-Aktie im Blick: Ex-Manager warnt vor Roboterautos als Sicherheitsrisiko
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...

Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2026 20:27:13

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend gesucht

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ford Motor. Im New York-Handel gewannen die Ford Motor-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Ford Motor
11.47 CHF 1.82%
Kaufen Verkaufen

Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 14,25 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'784 Punkten notiert. Bei 14,25 USD erreichte die Ford Motor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 13,99 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2'138'842 Ford Motor-Aktien.

Am 30.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD. 24,74 Prozent Plus fehlen der Ford Motor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,12 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ford Motor-Aktie 28,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,600 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2025. Ford Motor veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor -0,01 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 48.30 Mrd. USD, gegenüber 50.18 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,76 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Ford Motor am 28.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 5 Jahren verdient

Uber und Partnerfirma bekommen Robotaxi-Lizenz in London - Uber.Aktie unbeeindruckt

BYD-Aktie: BYD legt erneut kräftig zu - Automarkt wächst nur leicht


Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Ford Motor Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten