Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Nachmittag gesucht

Die Ford Motor-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 14,20 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'796 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ford Motor-Aktie bei 14,24 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,99 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 953'300 Ford Motor-Aktien.

Bei 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 20,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 11,12 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Verlust von 21,73 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,750 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,600 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 28.07.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,33 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,01 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,76 Prozent zurück. Hier wurden 48.30 Mrd. USD gegenüber 50.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ford Motor-Aktie in Höhe von 1,85 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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