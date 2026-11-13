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13.11.2026 20:27:13
Ford Motor Aktie News: Anleger schicken Ford Motor am Abend ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ford Motor. Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 11,95 USD.
Das Papier von Ford Motor legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 11,95 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'554 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Ford Motor-Aktie bis auf 12,00 USD. Bei 11,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'809'315 Ford Motor-Aktien den Besitzer.
Am 30.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,12 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 6,95 Prozent Luft nach unten.
Für Ford Motor-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,599 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ford Motor am 28.10.2026. Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 0,60 USD je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 49.53 Mrd. USD, gegenüber 50.53 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -1,99 Prozent präsentiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Ford Motor am 04.02.2027 vorlegen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,88 USD je Ford Motor-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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