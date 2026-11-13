Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Nachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Ford Motor zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 11,93 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'506 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Ford Motor-Aktie bis auf 12,00 USD. Bei 11,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Ford Motor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 662'995 Stück gehandelt.

Am 30.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD an. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 48,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (11,12 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 6,83 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Ford Motor-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,599 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 28.10.2026. In Sachen EPS wurden 0,50 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor 0,60 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 49.53 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Ford Motor wird am 04.02.2027 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Ford Motor-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,88 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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