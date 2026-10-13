Ford Motor Aktie News: Anleger schicken Ford Motor am Dienstagabend ins Plus

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 12,13 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'805 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Ford Motor-Aktie bis auf 12,15 USD. Mit einem Wert von 12,02 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Ford Motor-Aktie belief sich zuletzt auf 1'478'037 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2026 bei 17,78 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 8,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,600 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 28.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Ford Motor mit einem Umsatz von insgesamt 48.30 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -3,76 Prozent verringert.

Ford Motor wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,87 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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