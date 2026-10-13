Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 16:29:00
Ford Motor Aktie News: Ford Motor büsst am Nachmittag ein
Die Aktie von Ford Motor gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 11,96 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die Ford Motor-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 11,96 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'803 Punkten realisiert. Die Ford Motor-Aktie sank bis auf 11,93 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,02 USD. Bisher wurden heute 494'339 Ford Motor-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2026 auf bis zu 17,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Kursplus von 48,62 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,12 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ford Motor-Aktie 7,07 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 0,750 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,600 USD aus. Am 28.07.2026 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ford Motor ein Ergebnis je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Mit einem Umsatz von 48.30 Mrd. USD, gegenüber 50.18 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,76 Prozent präsentiert.
Ford Motor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Ford Motor im Jahr 2026 1,87 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie
S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor 5 Jahren gekostet
S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ford Motor Co.
|
16:29
|Ford Motor Aktie News: Ford Motor büsst am Nachmittag ein (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
05.10.26
|S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
28.09.26
|S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
21.09.26
|S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Ford Motor Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: Dow kaum bewegt -- SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.