Ford Motor Aktie News: Ford Motor büsst am Nachmittag ein

Um 16:28 Uhr fiel die Ford Motor-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 11,96 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'803 Punkten realisiert. Die Ford Motor-Aktie sank bis auf 11,93 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,02 USD. Bisher wurden heute 494'339 Ford Motor-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2026 auf bis zu 17,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Kursplus von 48,62 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,12 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ford Motor-Aktie 7,07 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,750 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,600 USD aus. Am 28.07.2026 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ford Motor ein Ergebnis je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Mit einem Umsatz von 48.30 Mrd. USD, gegenüber 50.18 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,76 Prozent präsentiert.

Ford Motor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Ford Motor im Jahr 2026 1,87 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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