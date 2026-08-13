Ford Motor Aktie News: Ford Motor legt am Nachmittag zu

Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 13,97 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'813 Punkten tendiert. Die Ford Motor-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,97 USD an. Bei 13,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Ford Motor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 559'675 Stück gehandelt.

Am 30.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD. Mit einem Zuwachs von 27,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 11,12 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 20,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,600 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,01 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,76 Prozent auf 48.30 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Ford Motor am 28.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,84 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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