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12.11.2026 20:27:13
Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Donnerstagabend tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 11,94 USD ab.
Die Ford Motor-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 2,6 Prozent auf 11,94 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'609 Punkten notiert. Die Ford Motor-Aktie sank bis auf 11,93 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,19 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2'043'592 Ford Motor-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 32,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,12 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Verlust von 6,87 Prozent wieder erreichen.
Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,599 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ford Motor am 28.10.2026. Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,60 USD je Aktie erzielt worden. Ford Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 49.53 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2027 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,89 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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