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12.11.2026 16:29:00
Ford Motor Aktie News: Ford Motor tendiert am Nachmittag tiefer
Die Aktie von Ford Motor gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 12,08 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Ford Motor-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 12,08 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'591 Punkten liegt. Die Ford Motor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,04 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 12,19 USD. Zuletzt wurden via New York 782'471 Ford Motor-Aktien umgesetzt.
Bei 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 47,14 Prozent Plus fehlen der Ford Motor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 11,12 USD. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 7,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Ford Motor-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,599 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ford Motor am 28.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,60 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -1,99 Prozent auf 49.53 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 50.53 Mrd. USD gelegen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Ford Motor wird am 04.02.2027 gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,89 USD je Ford Motor-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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