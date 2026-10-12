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12.10.2026 20:27:13

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend mit Abschlägen

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 12,01 USD abwärts.

Ford Motor
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 12,01 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'800 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Ford Motor-Aktie bei 11,98 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'461'051 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,78 USD. Dieser Kurs wurde am 30.05.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,06 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,12 USD am 31.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Ford Motor-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,600 USD ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 legte Ford Motor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Ford Motor vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Ford Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48.30 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ford Motor-Aktie in Höhe von 1,87 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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