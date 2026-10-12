Ford Motor Aktie News: Ford Motor wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 12,09 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'805 Punkten steht. Die Ford Motor-Aktie sank bis auf 12,06 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 474'322 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,78 USD) erklomm das Papier am 30.05.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 47,08 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Ford Motor-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,600 USD ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 lud Ford Motor zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,76 Prozent auf 48.30 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 50.18 Mrd. USD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte Ford Motor die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,87 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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