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12.08.2026 20:27:13

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Mittwochabend mit roter Tendenz

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Mittwochabend mit roter Tendenz

Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 13,81 USD.

Ford Motor
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Die Ford Motor-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 1,3 Prozent auf 13,81 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'755 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Ford Motor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,80 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,97 USD. Zuletzt wechselten 2'453'807 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 28,76 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 11,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,49 Prozent würde die Ford Motor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im Vorjahr hatte Ford Motor 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 28.07.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor -0,01 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48.30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 50.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Ford Motor-Gewinn in Höhe von 1,84 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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