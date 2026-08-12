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12.08.2026 16:29:00

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Nachmittag mit Kurseinbussen

Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Ford Motor gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 13,90 USD abwärts.

Ford Motor
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Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 13,90 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'751 Punkten realisiert. Die Ford Motor-Aktie sank bis auf 13,88 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,97 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 960'023 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,78 USD. Dieser Kurs wurde am 30.05.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 21,80 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 11,12 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Abschläge von 20,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,600 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ford Motor am 28.07.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,76 Prozent zurück. Hier wurden 48.30 Mrd. USD gegenüber 50.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Ford Motor am 28.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ford Motor-Aktie in Höhe von 1,84 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com
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