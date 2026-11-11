Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Mittwochabend mit roten Vorzeichen

Der Ford Motor-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 12,18 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'625 Punkten realisiert. Die Ford Motor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,15 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,23 USD. Der Tagesumsatz der Ford Motor-Aktie belief sich zuletzt auf 2'408'952 Aktien.

Bei 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,12 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 9,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,599 USD belaufen. Ford Motor liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -1,99 Prozent auf 49.53 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 50.53 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,89 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren verdient

S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Ford-Aktie höher: Autobauer sieht wachsende Belastung durch teurere Rohstoffe