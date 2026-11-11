|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.11.2026 20:27:13
Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Mittwochabend mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Ford Motor-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 12,18 USD ab.
Der Ford Motor-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 12,18 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'625 Punkten realisiert. Die Ford Motor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,15 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,23 USD. Der Tagesumsatz der Ford Motor-Aktie belief sich zuletzt auf 2'408'952 Aktien.
Bei 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,12 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 9,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,599 USD belaufen. Ford Motor liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -1,99 Prozent auf 49.53 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 50.53 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,89 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie
S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren verdient
S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Ford-Aktie höher: Autobauer sieht wachsende Belastung durch teurere Rohstoffe
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ford Motor Co.
|
16:29
|Ford Motor Aktie News: Ford Motor tendiert am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Mittwochabend mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
02.11.26
|S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Ford-Aktie höher: Autobauer sieht wachsende Belastung durch teurere Rohstoffe (AWP)
|
27.10.26
|Ausblick: Ford Motor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.10.26
|S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
19.10.26
|S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Ford Motor Co.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.