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11.11.2026 16:29:00
Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Mittwochnachmittag tiefer
Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ford Motor-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 12,24 USD.
Die Ford Motor-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 12,24 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'582 Punkten steht. Bei 12,18 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,23 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 681'458 Ford Motor-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,78 USD. Dieser Kurs wurde am 30.05.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 45,28 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,12 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Ford Motor-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,599 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Ford Motor am 28.10.2026. Das EPS belief sich auf 0,50 USD gegenüber 0,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Ford Motor im vergangenen Quartal 49.53 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ford Motor 50.53 Mrd. USD umsetzen können.
Am 04.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ford Motor-Aktie in Höhe von 1,89 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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