Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Ford Motor zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 14,00 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'667 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ford Motor-Aktie bei 14,12 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 14,08 USD. Von der Ford Motor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'007'418 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 17,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.05.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 27,01 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,12 USD ab. Abschläge von 20,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Ford Motor-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,600 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 28.07.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,33 USD gegenüber -0,01 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48.30 Mrd. USD im Vergleich zu 50.18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor im Jahr 2026 1,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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