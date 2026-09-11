Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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11.09.2026 16:29:00
Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Freitagnachmittag höher
Die Aktie von Ford Motor gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Ford Motor-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 14,06 USD.
Im New York-Handel gewannen die Ford Motor-Papiere um 16:28 Uhr 1,3 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'671 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Ford Motor-Aktie bei 14,12 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,08 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 854'854 Ford Motor-Aktien umgesetzt.
Am 30.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 11,12 USD. Abschläge von 20,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,750 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,600 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ford Motor am 28.07.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,01 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Ford Motor mit einem Umsatz von insgesamt 48.30 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -3,76 Prozent verringert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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