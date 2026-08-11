Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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11.08.2026 20:27:13
Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend im Plus
Die Aktie von Ford Motor zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Ford Motor-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 14,10 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'727 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Ford Motor-Aktie sogar auf 14,18 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,87 USD. Bisher wurden via New York 2'003'914 Ford Motor-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2026 bei 17,78 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 26,06 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 12.08.2025 Kursverluste bis auf 11,06 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 21,56 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,600 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Am 28.07.2026 hat Ford Motor die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Ford Motor vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,76 Prozent auf 48.30 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,84 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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