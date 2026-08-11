Ford Motor Aktie News: Ford Motor verteuert sich am Dienstagnachmittag

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 14,04 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'757 Punkten steht. Bei 14,09 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,87 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 707'625 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,78 USD) erklomm das Papier am 30.05.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 11,06 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im Vorjahr hatte Ford Motor 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 lud Ford Motor zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Ford Motor vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 50.18 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48.30 Mrd. USD.

Ford Motor wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,84 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 5 Jahren verdient

Uber und Partnerfirma bekommen Robotaxi-Lizenz in London - Uber.Aktie unbeeindruckt

BYD-Aktie: BYD legt erneut kräftig zu - Automarkt wächst nur leicht