Ford Motor Aktie News: Ford Motor tendiert am Dienstagabend auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 12,24 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'507 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Ford Motor-Aktie bei 12,19 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,25 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'999'626 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,78 USD erreichte der Titel am 30.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 45,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 11,12 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 10,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Ford Motor-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,599 USD aus. Ford Motor veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,50 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor 0,60 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Ford Motor 49.53 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 50.53 Mrd. USD umgesetzt worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Ford Motor wird am 04.02.2027 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,89 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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