Ford Motor Aktie News: Ford Motor verliert am Dienstagnachmittag

Die Ford Motor-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 12,35 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'521 Punkten steht. Die Ford Motor-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,24 USD nach. Bei 12,25 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 552'972 Ford Motor-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2026 bei 17,78 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,93 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,12 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,599 USD. Im Vorjahr hatte Ford Motor 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Ford Motor liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,60 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 49.53 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50.53 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Ford Motor dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Ford Motor-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,89 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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