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10.09.2026 20:27:13

Ford Motor Aktie News: Ford Motor verteuert sich am Donnerstagabend

Ford Motor Aktie News: Ford Motor verteuert sich am Donnerstagabend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Ford Motor. Zuletzt ging es für das Ford Motor-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 13,89 USD.

Ford Motor
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Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 13,89 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'590 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 13,94 USD erreichte die Ford Motor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 13,25 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2'648'434 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.05.2026). 27,97 Prozent Plus fehlen der Ford Motor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (11,12 USD). Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 24,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Ford Motor seine Aktionäre 2025 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,600 USD je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 hat Ford Motor die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ford Motor ein Ergebnis je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48.30 Mrd. USD im Vergleich zu 50.18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor im Jahr 2026 1,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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