Ford Motor Aktie News: Ford Motor präsentiert sich am Montagabend stärker

Um 20:26 Uhr stieg die Ford Motor-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 14,05 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'749 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Ford Motor-Aktie bei 14,07 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 13,85 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 2'561'751 Ford Motor-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,78 USD. Dieser Kurs wurde am 30.05.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,56 Prozent. Am 12.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,06 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,25 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,750 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,600 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 28.07.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor -0,01 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 48.30 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ford Motor 50.18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor im Jahr 2026 1,84 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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