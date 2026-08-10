Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Ford Motor-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 13,82 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'765 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Ford Motor-Aktie bis auf 13,77 USD. Bei 13,85 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'030'730 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,66 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 12.08.2025 auf bis zu 11,06 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ford Motor-Aktie 24,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,600 USD. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,33 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,76 Prozent zurück. Hier wurden 48.30 Mrd. USD gegenüber 50.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Ford Motor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,84 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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