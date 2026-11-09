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09.11.2026 20:27:13
Ford Motor Aktie News: Ford Motor tritt am Abend auf der Stelle
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 12,53 USD.
Anleger zeigten sich um 20:26 Uhr bei der Ford Motor-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 12,53 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'546 Punkten notiert. Die Ford Motor-Aktie legte bis auf 12,71 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Ford Motor-Aktie bis auf 12,46 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,54 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'617'076 Ford Motor-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2026 bei 17,78 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 41,92 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,12 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ford Motor-Aktie 11,26 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 0,750 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,599 USD aus. Am 28.10.2026 lud Ford Motor zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. In Sachen EPS wurden 0,50 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor 0,60 USD je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 49.53 Mrd. USD, gegenüber 50.53 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -1,99 Prozent präsentiert.
Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ford Motor einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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