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09.11.2026 16:29:00
Ford Motor Aktie News: Ford Motor legt am Nachmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Im New York-Handel gewannen die Ford Motor-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 12,56 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'516 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Ford Motor-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,71 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,54 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 693'811 Ford Motor-Aktien umgesetzt.
Am 30.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 11,12 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Verlust von 11,50 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 0,750 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,599 USD aus. Am 28.10.2026 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,50 USD. Im letzten Jahr hatte Ford Motor einen Gewinn von 0,60 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 49.53 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ford Motor 50.53 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,89 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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