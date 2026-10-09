Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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09.10.2026 20:27:13
Ford Motor Aktie News: Anleger schicken Ford Motor am Abend auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 12,20 USD ab.
Das Papier von Ford Motor gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 12,20 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'812 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Ford Motor-Aktie ging bis auf 12,15 USD. Bei 12,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'314'541 Ford Motor-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2026 auf bis zu 17,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Kursplus von 45,76 Prozent wieder erreichen. Bei 11,12 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,86 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Ford Motor seine Aktionäre 2025 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,600 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Ford Motor am 28.07.2026. Das EPS lag bei -0,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,01 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Ford Motor im vergangenen Quartal 48.30 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ford Motor 50.18 Mrd. USD umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Ford Motor rechnen Experten am 27.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Ford Motor im Jahr 2026 1,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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