Ford Motor Aktie News: Ford Motor stabilisiert sich am Nachmittag

Im New York-Handel kam die Ford Motor-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 12,26 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'794 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Ford Motor-Aktie bei 12,33 USD. In der Spitze fiel die Ford Motor-Aktie bis auf 12,18 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 12,28 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 519'468 Ford Motor-Aktien.

Am 30.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,78 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Kursplus von 45,04 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 11,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 9,30 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,600 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2025. Ford Motor veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,33 USD gegenüber -0,01 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,76 Prozent auf 48.30 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 50.18 Mrd. USD gelegen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Ford Motor wird am 28.10.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Ford Motor rechnen Experten am 27.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,85 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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